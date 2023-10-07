Mehmetçik terör üçgenine bomba yağdırdı

PKK/YPG'li teröristlerin Ankara'da 1 Ekim sabahı gerçekleştirdiği alçak saldırıdan 86 saat sonra Suriye'nin kuzeyinde başlatılan hava harekâtıyla terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde geçen pazar günü saat 09.30'da PKK/YPG'li iki terörist tarafından yapılan saldırının Suriye'de planlandığı ve teröristlerin ülkeye Suriye'den kaçak yollarla giriş yaptığının belirlenmesinin ardından harekât planları hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü üzerine harekete geçildi.İlk etapta MİT'in önceden belirlediği hedefler MİT Dış Operasyonlar Birimi'ne bağlı SİHA'lar tarafından vuruldu. MİT'in SİHA'larıyla başlayan harekât, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde genişletildi. İHA, keşif gözetleme ve yer istihbarat birimleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Türkiye'nin hemen karşısında yer alan Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde hedefler tek tek belirlendi. Önceki gece saat 23.00'te de hava operasyonu başladı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer", Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" ile Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan "Tunç" filoya ait 30'dan fazla F-16 aynı anda Suriye'ye giriş yaptı.Depolarındaki yakıtla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik Üssü'nden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 uçaktan yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kaldı. AKINCI Taarruzi İHA'nın aralarında olduğu insansız hava araçlarının da görev aldığı harekâtta, F-16'lar sınırın 40-50 kilometre derinliğine kadar inerek 30 hedefi vurdu. PKK/YPG'nin sözde Cizire ve Derik kantonundaki karargâhlar yerle bir edildi. Aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildi. Operasyonda Roketsan'ın ürettiği yerli ve milli nitelikteki Nüfuz Edici Bomba ve Lazer Güdümlü Füzeler kullanıldı. PKK/ YPG hedefleri sınır hattında yer alan Mehmetçik tarafından da vuruldu. Belirlenen hedefler, etkili mesafesi 40 kilometre olan Fırtına Obüsleri ve ÇNRA (Çok Amaçlı Roketatarlar) tarafından yoğun ateş altına alındı. Suriye kuzeyinde hedef alınan Tel Rıfat, Cizire ve Derik üçgenindeki bölgenin, YPG'nin başındaki isim Mazlum Kobani'nin kontrolündeki bölge olduğu, örgütün sözde terör devleti kurma hayalinde olduğu alan olduğu belirtildi.Suriye'ninkuzeyindeki terör hedeflerine dün saat 22.00'de de hava harekâtları düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu kapsamda, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildi. Harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu harekât sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.