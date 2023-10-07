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Giriş Tarihi: 7.10.2023 09:48 Son Güncelleme: 7.10.2023 09:54

MSB: 14 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedeflerin gece boyu vurulduğu açıklandı. Operasyonda, 14 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

MSB: 14 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi. "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.

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MSB: 14 terörist öldürüldü!
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