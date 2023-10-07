MSB: 14 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi. "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.