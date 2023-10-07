MSB: 14 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi. "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2023
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz… pic.twitter.com/A67o3VlZVt