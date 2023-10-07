SABAH, gözaltındaki HDP’li yöneticinin CHP’li  vekille katıldığı toplantının fotoğraflarına ulaştı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.