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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Şehit veterinerin ismi bombaya yazıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Şehit veterinerin ismi bombaya yazıldı
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekât Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yılmaz Özden operasyonu düzenlendi.



Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerine SİHA'larla atılan bombaya İçişleri Bakanlığı'na hain saldırıyı düzenleyen teröristler tarafından aracını gasp edilerek katledilen veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın ismi yazıldı.
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Şehit veterinerin ismi bombaya yazıldı
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