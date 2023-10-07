Şehitlerimizi uğurladık

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 11 Eylül'de teröristlerce yapılan taciz atışında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın (27) cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs bölgesine önceki akşam yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Hüseyin Şimşek (49) ise İzmir'de toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak (27) için memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen törene şehidin babası Ali Parlak ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, 2. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Parlak'ın naaşı, Kahta Çağrı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından törenle Kozağaç köyüne defnedildi. Vesile ve Ali Parlak çiftinin 12 çocuğundan birisi olan Uzman Çavuş Parlak'ın bir yıl önce evlendiği öğrenildi. İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden geçici görevle Suriye'ye giden özel harekat polisi Hüseyin Şimşek (49) ise Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs bölgesine önceki akşam PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda yaralanmıştı. Şimşek kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polis Şimşek'in cenazesi memleketi İzmir'de dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. -