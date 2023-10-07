SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan ’Filistin’ diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."