Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan 'Filistin' diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
Giriş Tarihi: 7.10.2023 19:44 Son Güncelleme: 7.10.2023 19:58

SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan 'Filistin' diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika haberi... Filistin ile İsrail arasında bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan gerilimin ardından Türkiye, taraflara itidal çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan ’Filistin’ diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suudi mevkidaşı Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Şukri, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile konuyu görüştü.

DIŞİŞLERİ İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı da İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı kaydedildi.

"Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz."

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

AKSA TUFANI OPERASYONU

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bugün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan 'Filistin' diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
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