Taksim’de vatandaşın yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

İstanbul'un her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Taksim'de hizmet veren yürüyen merdivenler ve asansörler sık sık arıza veriyor. Vatandaş kullanmak için yürüyen merdivenleri kullanırken yarısına geldiklerinde kapanıp sonra tekrar açılıyor. Bu kapatılıp açılma sırasında ise engelli ve yaşlı insanlar büyük zorluk yaşıyorlar.

2013 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından açılarak vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet veren Taksim Alt Geçidi'nin yürüyen merdivenleri hizmet verirken CHP yönetiminin gelmesinden sonra sık sık arızalanıp bozulmaya başladı.

Taksim Alt Geçidi'nden meydana çıkmak için yürüyen merdivenlere yönelen insanlar merdivenlerin çalışmadığını görünce onlarca basamağı tek tek çıkmak zorunda kaldı.

Özellikle engelli vatandaşların, yaşlıların ve bebek arabalı ailelerin büyük zorluk çektiği görülürken, sorunun son 3 gündür devam ettiği öğrenildi.

Engelli bir vatandaş mevcut İBB yönetiminden sık sık yaşatılan bu sorunlardan dolayı hiç memnun olmadığını söyleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adeta ateş püskürdü.

"LANET OLSUN BU CHP'YE, BU BELEDİYE BAŞKANINA"

Yürüyen merdivenler çalışmadığı için onlarca basamağı güçlükle çıktığı görülen Sefer Yüksel isimli engelli vatandaş, "Ben Büyükşehir'den memnun değilim. Bütün merdivenler biz engelliler için sorun. Yürüyemiyorum, yukarı zorla çıktım. Maalesef hiçbiri çalışmıyor. Kendisi tatilde. Bir vatandaş olarak şikayetçiyim. Lanet olsun bu CHP'ye, bu belediye başkanına" diyerek tepki gösterdi.