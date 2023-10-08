Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanda başlatılan hava harekâtı devam ederken, Diyarbakır'daki 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ne bağlı "Pars" ve "Atmaca" filolarından kalkan savaş uçakları, gece boyunca PKK-YPG hedeflerini vurdu.Terör örgütünün enerji, altyapı ve sözde karargâhları hedef alınırken, İHA'ların tespit ettiği hedefler, Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakollarından, etkili menzili 50 kilometreye kadar olan T-155 Fırtına Obüsleri, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve ÇNRS ile (Çok Namlulu Roketatar Sistemi) gece boyunca ateş altına alındı. Üst düzey teröristlerin yanı sıra bölgeden gelen bilgilere göre, örgütün son dönemlerin en ağır kayıplarını verdiği ve başta Kandil'deki sözde yöneticiler olmak üzere büyük bir panik içerisinde olduğu öğrenildi.Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'ndan kalkan SİHA'lar da, görüntüleri alınan PKK hedeflerini milli ve yerli bombalarla nokta atışıyla imha etti. Operasyon kapsamında, Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde vurulan noktalarda siyah dumanlar oluşurken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.Meşru müdafaa kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 58 terörist etkisiz hâle getirildi.Vurulan hedefler arasında Suriye kuzeyindeki Haseke'de bulunan Karaçok Dağı'nda PKK'nın sözde karargâhının da yer aldığı öğrenildi.