CHP-HDP işbirliği fotoğraf karesine yansıdı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HDP İzmir il eşbaşkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eşbaşkanı Nihat Türk gözaltına alındı.SABAH gözaltındaki HDP'li yönetici Berna Çelik'in CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte katıldığı toplantının fotoğraflarına ulaştı. Bakan ile Çelik'in 14 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde 26 Mart'ta genç seçmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Gençliğin Yüzleri İzmir Siyasal Formu'nda HDP'nin gençliğe ilişkin politikalarını paylaştığı toplantıya katıldığı ortaya çıktı.Toplantıya İyi Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin de katıldığı öğrenildi.