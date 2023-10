Prangaları parçaladık, yeni çağın eşiğindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde önemli mesajlar verdi:Milletimiz, bu tarihi yürüyüşünde yanında olanlar ile kendisini yalnız bırakanları ve karşısında yer alanları unutmayacaktır. Bu ülkeye müstemleke muamelesi yapılırken seslerini çıkarmayanların kendi politikasını belirleyip bağımsızca uygulayan Türkiye gerçeğini inkâr etmek için gösterdikleri çaba ibretliktir. Ayaklarındaki prangaları parçalayıp atan Türkiye'nin paçasından çekiştirenlerin gayretleri beyhudedir. Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın. Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye'nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır.Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'na engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi olan, hakkaniyet mücadelemizin doğuşuna engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Türkiye'nin ortak aklı AK Parti dimdik ayaktadır. Biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz.Bölgemizdeki ülkelerle sorunlarımızı diplomasi ve diyalogla çözme gayretindeyiz.Ülkemizin üzerinde son dönemde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız. Bu seçimlerde, milli iradenin tecellisi için gecegündüz çalışan her bir teşkilat mensubumuz ile milli iradeye sahip çıkan her bir vatandaşıma, omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki her bir ortağımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 31 Mart 2024'te de 'Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu bir kez daha cümle âleme beraberce ilan edeceğiz. Davamız ve memleketimiz söz konusuysa her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz.Türkiye, yine Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız.Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Cumhur ile cumhuriyetin arasındaki duvarları yıktığımız gibi, cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı ülkemize kazandıracağız.Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına rıza göstermeyeceğiz. "Terörü kaynağında kurutma" stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından marjinal örgütlere kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. "Bir gece ansızın gelebiliriz" ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.Bu ülkenin her bir vatandaşının, doğumundan ölümüne kadar "adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık" başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız. Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız.Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT'yi tanımıyoruz. Kim tanıyorsa onlar beraber yürüsün.Başkan Erdoğan, Kongre'de genel başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında "CHP zihniyetinin elinde çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcu. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimizi kurtaracağız. Vatandaşlarımız sabırsızlıkla '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyorlar. Genel seçim başarımızı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız.bunca zamandır partimizin girdiği her seçimden açık ara birinci çıkabildiğini bir türlü anlayamıyor. Hâlbuki ülkenin 21 yılda kat ettiği kalkınma ve demokrasi mesafesine baksalar, bu sorunun cevabını kendiliğinden bulacaklar. Maalesef bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var hakikati söyleyemiyor; kalpleri ve vicdanları zaten nasır bağlamış durumda... Şöyle azıcık gözlerini açsalar, kulaklarını kabartsalar, gönüllerinin pasını silseler, her şeyin farkına varacaklar.Derslik sayısı 343 binden 620 bine yükseldi. Okullara 800 bin yeni öğretmen atandı.Yatak kapasitesi 164 binden 268 bine ulaştı.Hâkim-savcı sayısı 24 bine yaklaştı. Adalet sisteminin altyapısı yenilendi.Terör örgütlerinin, emperyalistlerin hevesleri kursaklarında bırakıldı, sınır ötesi harekâtlarla destanlar yazıldı.Engelliler eğitimden istihdama hayatın her alanında desteklendi.: Bölünmüş yol uzunluğu 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğu 3 bin 630 kilometreye, havalimanı sayısı 57'ye çıktı.Kurulu güç 105 bin 417 megavata yükseldi, Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz keşfi yapıldı, bunun sevinci faturalardaki indirimle milletle paylaşıldı.Çiftçilere güncel rakamıyla 844 milyar lira tarımsal destek verildi, baraj sayısı 992'ye, hidroelektrik santrali sayısı 740'a, içme suyu tesisi 386'ya, sulama tesisi 3 bin 400'e çıktı.İhracat 36 milyar dolardan her ay rekor kırarak 254 milyar dolara yükseldi.51 milyonun üzerinde turist ve 46.5 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldı.1 trilyon doların üzerinde milli gelire çıkıldı. Türkiye satın alma paritesine göre dünyada 11'inci sıraya yükseldi.Türkiye 90 milyar doları bulan proje büyüklüğüyle savunma sanayiinde dünyanın önde gelen aktörleri arasına girdi. Ülkemiz 163 yeni organize sanayi bölgesi, 37 endüstri bölgesi, 100 teknoparkla küresel üretim üssü haline geldi.1 milyon 158 bin ve inşası süren 413 bin konutla, 81 ile yayılan 81 milyon metrekare millet bahçeleriyle, dünyaya örnek olan sıfır atık uygulamalarıyla, deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırma çalışması yapıldı.Asgari ücret 184 liradan 11 bin 402 liraya, en düşük emekli maaşı 64 liradan 7 bin 500 liraya çıktı, istihdam 32 milyona yaklaştı.Başkan Erdoğan, kongresi öncesi salona giremeyen kalabalığa hitap etti: Salonlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sorumluluğumuzun sadece kendimize ve partimize değil 85 milyonun tamamnına olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Rehavete asla kapılmayacağız. Bunun için çalınmadık tek bir kapı, kalbine girmediğimiz tek bir insan bırakmadan koşacağız. 85 milyon vatandaşımızın her birine selamlarımı iletiyorum.: Bizim kongrelerimizde sandalyeler havalarda uçuşmaz. İhanet edenler oldu. Onlar yoluna, biz de yolumuza.Terör örgütlerini kullanarak bizi sıkıştırmak isteyenlere boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. AK Parti olarak bizler büyük bir aileyiz. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakma davasıdır.Aralarında genel başkanvekili Binali Yıldırım, genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu'nun da bulunduğu 49 isim AK Parti MKYK'nın yeni listesinin dışında kaldı. Partinin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alan Hayati Yazıcı, MKYK'daki yerini korudu. Yazıcı partinin kuruluşundan bu yana MKYK'da yer alan tek isim olma unvanını kazandı. Erdoğan'ın yeni MKYK'sında ağırlıklı olarak kadın, gençlik kolları ve teşkilatlarda görev yapmış isimler yer aldı. Yeni MKYK'da 19 kadın olacak. Akademisyen ve SABAH köşe yazarı Hasan Basri Yalçın, belgeselci Serdar Kılıç, TV programcısı Hayati İnaç, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, görme engelli Cemal Donat da AK Parti'nin yeni kadrosuna katıldı.Başkanvekili Efkan Ala, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Sivil Toplumdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Genel Sekreter Fatih Şahin.Başkan Erdoğan, kürsüye çıktığı sırada 7 Ekim 2011'de vefat eden Tenzile Erdoğan'ın oğluyla resminin olduğu koreografi sergilendi. O anlarda Erdoğan ve salondakilerin gözleri doldu.Kongreye, 300 yabancı misafir katıldı. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'i, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'u kabul etti.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde heyecanımıza, birlik ve beraberliğimize ortak olan tüm gönüldaşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı idealiyle, ülkemizin her alanda kalkınması için 22 yıldır çalışan AK Parti'ye ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.Salon etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, güzergâhtaki bazı yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. 81 il ve dünyanın dört bir yanından gelenler salona girişlerinde yüz tanıma sistemi kameralarla denetlendi. Yoğun bir üst araması yapıldı.Salonun her yeri kongrenin ana sloganlarını oluşturan "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" ve "Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri" ile "Hazırız, kararlıyız" sloganlarıyla donatıldı.81 ilden gelen AK Partililer pankart açtı. İşte o pankartlardan bazıları: "Horonu oynaya oynaya, Trabzon'dan Ankara'ya Reis senin uğruna gençlik geldi haburaya", "Karadeniz'in kalbinden Trabzon'un T'sinden selam getirdik Reis Trabzon'un hepsinden", "Sendeki gülüş Konya'ya deniz getirir", "Şerife bacının torunları Reis'inin yanında"...