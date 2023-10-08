Son dakika: Bakan Fidan Blinken ile Filistin-İsrail gerilimini görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklar görüşmede İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu. Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.

BLİNKEN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü. Diplomatik kaynaklar İsrail ve Filistin'dkei gelişmelerin ele alındığını bildirdi.