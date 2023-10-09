CHP’de gergin kongre

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi "Genel Merkez" ve "Değişimciler" arasındaki bilek güreşine sahne oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat'ı destekledi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongreye katıldı.Seçimlerin ardından parti içinde "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı. İmamoğlu'nun konuşmasını yaptığı sırada bir grup "halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı. İmamoğlu slogan atan gruba yanıt verdi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı esnada bir grup tarafından yuhalandı. Ekrem İmamoğlu taraftarları tarafından yuhalanan Canan Kaftancıoğlu, durumu hiç bozuntuya vermeyerek yuhalamalara karşılık alkış tuttu.Değişimciler ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler karşılıklı slogan atıldı.Çelik'i destekleyenler "Her şey çok güzel olacak", "Güzel günler göreceğiz" derken Canpolat'ı destekleyenler "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ilçede yaptığı açılış sırasında, yeteri kadar davetli getiremediği için kameralar karşısında fırçaladığı CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren ise İmamoğlu'na kürsüden cevap verdi. Kemal Avseren, İmamoğlu ile tartışma yaşadığı güne değinerek, "Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldım diye, mahallemde, ilçemde delegasyonlara müdahale eden yerel yönetimleri burada hepinizin önünde, şikayet ediyorum" dedi. "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum" diyen Avseren,"Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür" diyince bir grup tarafından yuhalandı. Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi.