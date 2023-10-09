CHP’den ihraç edilen Özcan’ın itirazı reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ilişkin açıklamaları nedeniyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 26 Temmuz'da 'kesin çıkarma cezası' alarak partiden ihraç edilmişti. Tanju Özcan, CHP'nin kararına ilişkin Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etti.

'GEREKÇE OLARAK SOSYAL MEDYA GÖSTERİLDİ'

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Özcan, 22 Haziran'da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini söyleyerek, gerekçe olarak da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarının gösterildiğini ifade etti. Özcan, 3 gün içinde tedbire itiraz ettiğini bildirdiğini aktararak, "İtirazımda, hangi paylaşımları ve açıklamalarından dolayı disipline sevk edildiğimin açıklanmasını istedim. Tedbir talebim reddedildi. 20 Temmuz'un murafaa günü olarak tayin edildi, bana somut suçlamalar bildirilmedi. Toplantıya sağlık sebeplerim dolayısıyla katılamadığım için toplantı ertelendi" dedi.

'SAVUNMAMA İTİRAZ EDİLDİ'

Özcan, hakkındaki suçlamaların ne olduğunu kuruldan öğrenmek istediğini ancak 24 Temmuz'a kadar kendisine somut suçlamaların gönderilmediğini söyleyerek, "Benim 7 ve 15 günlük savunmama itiraz edildi. Savunmamı yapamadım. Hakkımda karar verildi. Dolayısıyla davalı tarafından ilk usulü hata, benim savunmamı süresinde sunamamam kapsamındadır. Verilen karar bana 33. günde tebliğ olması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan, kararın 30 gün içinde tebliğ edileceğine dair hüküm ihlal edilmiştir. Parti Tüzüğümüzde yer alan, kararların nereye tebliğ edileceğine dair hüküm de parti kütüğüne kayıtlı olduğu adrese yapılacağı amirdir. Benim üyeliğim ev adresimdir. Fakat hakkımdaki karar belediyeye, orada bulunan bir çalışana tebliğ edilmiştir. Bu yönüyle de verilen karar usulüne uygun tebliğ edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

DAVA REDDEDİLDİ

Disipline sevk edildiği tarihten sonra yaptığı paylaşımları da karara gerekçe yaptıklarını kaydeden Özcan, "Ayrıca karara bakıldığında benim disipline sevk edildiğim tarihten sonra yaptığım paylaşımlar da hakkımda verilen karar gerekçe yapılmıştır. Bu yönüyle de karar hukuka aykırıdır. Tüm bu nedenlerle davanın kabulüne karar verilerek, hakkımda tesis edilen kararın iptalini talep ederim" şeklinde konuştu. Davalı avukatı ise Özcan hakkında yürütülen disiplin soruşturma ve kovuşturmasının parti tüzüğü dahil tüm mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, davanın reddini talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Siyasi Partiler Kanununun 57. maddesi uyarınca, kesin olarak davayı reddetti.