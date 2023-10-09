‘Filistin topraklarında zulüm had safhaya ulaşmıştır’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül, Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada "Filistin'de yaşananlar hukuksuz. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Aynı şekilde, Filistin topraklarında devam etmekte olan yabancı yerleşimciler meselesinin, yani o topraklara ait olmayan ama oraya götürülerek Filistinlilerin yerlerine, yurtlarına yerleştirilenlerin de aslında uluslararası hukuk bakımından bir suç teşkil ettiğini biliyoruz. Filistin topraklarında yapılan zulümler had safhaya ulaşmıştır. İki devletli çözümün tek çıkar yol olduğunu söylüyoruz" dedi.