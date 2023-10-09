İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri dün İstanbul'da karşı karşıya geldi. Kurultaya giderken yaşanan kavgaların gölgesinde İstanbul İl Kongresi gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu ve değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Olaylı geçen kongrede oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

CANPOLAT "DELEGELERİ İBB'YE ALDINIZ"

Kongreye Cemal Canpolat'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları damga vurdu. "CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadeleriyle İBB'deki liyakatsizliği ifşa etti.

Canpolat: "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir" dedi. İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." dedi.

OY KARŞILIĞI KOLTUK VERİLEN DELEGELER İFŞA OLDU

Canpolat'ın itirafarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı koltuk verdiği delegeler de ifşa oldu. SABAH'ın ulaştığı kurultay delegesi olup İBB'de işe alınan isimler şunlar;

Özlem Yüce- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Memur- Kurultay Delege 193. sıra

Zülfikar Yoldaş- İBB İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Kurultay Delege 192. sıra

Alper Yeğin- İBB Metro İstanbul şirketinde üst düzey yönetici- Kurultay Delege 185. sıra

İbrahim Feyzi Ünal- İBB İSKİ Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı- Kurultay Delege 179. sıra

Mert Sönmez- İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı- Kurultay Delege 159. sıra

Berk Günel- İBB şirketinde Gönüllü Yönetimi- Kurultay Delege 89. sıra

Vedat Eroğlu- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)- Kurultay Delege 78. sıra

Yusuf Doğan- İBB Yazı İşleri Puantör Kurultay Delege 61. sıra

Ömer Çelik- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) - Kurultay Delege 48. sıra

Emre Çelebi- İBB İsfalt A.Ş. İdari İşler Şefi- Kurultay Delege 44. sıra

Muharrem Bulut- İBB Spor A.Ş. Yönetim Kurulu- Kurultay Delege 34. sıra

Baki Aydöner- İBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü- Kurultay Delege 26. sıra

Bülent Akköse- İBB Mahalli İdareler Koordinatörü- Kurultay Delege 7. sıra

Kemal Ercan- İBB İstanbul Halk Ekmek - Asil Yönetim 16. sıra

Hakan Coşkun- İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Disiplin Kurulu Yedek 3.sıra

Ozan Işık - Kurultay Delegesi