Kahramanmaraş 30 büyükşehir arasında en ucuz ulaşım hizmetini veriyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Halk Otobüsçüleri esnafı arasındaki gerilim devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, yaşadıkları iki büyük depreme ve 3 Milyarlık bütçelerine rağmen otobüsçü esnafına verdiği destekleri anlattı.





KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ CHP'Lİ ANKARA VE İSTANBUL BELEDİYELERİNE ÖRNEK OLDU



CHP'li ABB ve İBB'de ulaşım hizmetleri el yakıyor. Bir tam biletin 15 TL olduğu Ankara ve İstanbul'a rağmen Şubat ayında yaşadığı iki büyük depremle yerle bir olan Kahramanmaraş'ta ulaşım hizmetinin 7 TL'den sağlandığı öğrenildi. Yaşadığı felakete rağmen 30 Büyükşehir arasında en ucuz ulaşım hizmeti sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ayrıca Özel Halk Otobüsçü esnafına da verdiği desteklerle özellikle CHP'li Ankara ve İstanbul Belediyelerine örnek oldu.





BÜYÜKŞEHİRLER İÇİNDE EN UCUZ BİLET KAHRAMANMARAŞ'TA



Kahramanmaraş'ın Büyükşehir'ler içerisinde en ucuz toplu taşıma hizmeti sağladığını da açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, "Toplu Taşıma Esnafımıza sağladığımız desteklerle ve mütevazı bütçemiz ile Büyükşehirler arasında en ucuz toplu taşıma hizmetini biz sunuyoruz. Bilet fiyatlarımız tam 7 TL, öğrenci 4 TL. Büyükşehir olarak bu desteği vermemiş olsaydık ya bilet fiyatları daha yüksek olacak ya da maliyeti Özel Halk Otobüsü esnafı karşılayacaktı" ifadelerini kullandı.





"KAHRAMANMARAŞ MODELİNİ ÖRNEK ALSINLAR"



Hayrettin Güngör, "Büyükşehirlerin gelirlerinin büyük kısmı devlet bütçesinden gelir. En fazla payı Ankara, İstanbul, İzmir alır. Bu büyükşehirler kişi başı bizden 4 kata varan daha fazla ödenek alır. Biz 3 Milyar TL bütçe ile bunu yapıyoruz. Ankara'nın bütçesi 58 Milyar TL'den fazla.







"BİZ ASLA LAF ÜRETMEDİK. HİZMET ÜRETTİK ÜRETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"



Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği de bize her yıl teşekkür gönderiyor" diyen Güngör, "Bizim modelimiz Türkiye'ye örnektir. Bugüne kadar esnafımızı asla mağdur etmedik. Uyguladığımız bu modelin ödemelerini de asla geciktirmedik. Ayın 1'inde esnafımızın hesaplarına paraları yatar. Hiçbir esnafımızın bizde alacağı kalmaz. Biz asla laf üretmedik. Hizmet ürettik üretmeye de devam edeceğiz. Bizim algı ile işimiz olmaz." şeklinde konuştu.