Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 09 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.