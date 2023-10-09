Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
Giriş Tarihi: 9.10.2023 18:50 Son Güncelleme: 9.10.2023 19:07

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması için devrede olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, çatışmaların son bulması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

LÜBNAN

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

MALEZYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
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