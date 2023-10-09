SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.
LÜBNAN
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.
MALEZYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.