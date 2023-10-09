SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Operasyonun ilk safhası başarıyla sonuçlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği harekatlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"OPERASYONUMUZUN İLK SAFHASI BAŞARIYLA SONUÇLANDI"
Türkiye'nin terörle mücadeleyi insani ve ahlaki olarak yürüttüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, "Son dönemde terörü kaynağında kurutma stratejimizi önemli ölçüde sınırlarımızın dışına taşıdık. Sınırlarımız dışındaki mücadeleyi uluslararası hukuka riayet ederek insani ve ahlaki çizgileri asla ihlal etmeden yürütüyoruz. Sadece terör örgütü mensuplarını, teröristlerce kullanılan tesisleri, terörün gelir kaynaklarını hedef aldığımız operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı." dedi.
"TERÖRİSTLER DIŞINDA KİMSEYE ZARAR VERMEDEN BU OPERASYONU YÜRÜTTÜK"
Terör örgütlerine destek veren müttefik ülkere tepki gösteren Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"Her operasyonumuzda olduğu gibi son harekatta da en büyük sorunu DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne destek veren müttefikimizle yaşadık. Yıllardır bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişkisi içerisinde olanlara çağrı yapıyoruz. Yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için bölgedeki askeri ve istihbarı unsurları uzak tutmalarını istiyoruz. Adeta ak sütün içindeki ak kılı ayırt etme hassasiyetiyle teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük."
"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GEREĞİ MUHAKKAK YAPILACAKTIR"
Türkiye'ye ait SİHA'nın ABD tarafından düşürülmesine de değinen Başkan Erdoğan şöyle konuştu:
"Buna rağmen tatsız ve üzüntücü verici hadise yaşanmasını engelleyemedik. Bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir, vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Terör örgütüne ve kontrolündeki yerlere daha bir kararlılık, daha bir şiddet ve etkili harekatlara devam edeceğiz. Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına, terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Esasen müttefiklerimiz bu sözü verdiler ama sözünü tutmadılar."