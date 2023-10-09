SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Operasyonun ilk safhası başarıyla sonuçlandı

"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GEREĞİ MUHAKKAK YAPILACAKTIR"

Türkiye'ye ait SİHA'nın ABD tarafından düşürülmesine de değinen Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"Buna rağmen tatsız ve üzüntücü verici hadise yaşanmasını engelleyemedik. Bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir, vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Terör örgütüne ve kontrolündeki yerlere daha bir kararlılık, daha bir şiddet ve etkili harekatlara devam edeceğiz. Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına, terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Esasen müttefiklerimiz bu sözü verdiler ama sözünü tutmadılar."