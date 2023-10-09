Topluca istifa ettiler

Kurulduğu günden bu yana
200 kurucu üyesinin
neredeyse yarısı
istifa eden İYİ Parti,
bir kez daha istifa
krizine tutuldu.
Son 2 seçimdir CHP
ile kol kola yürüyen
Akşener, bu kez
yerel seçimlere "ittifaksız" gireceklerini
açıklayınca partililer arasındaki
homurdanmalar arttı. Alınan
karardan rahatsız olduğu uzun süredir
konuşulan Ankara İl Başkanı Faruk
Köylüoğlu, kulislerde konuşulan hamlesini
yaparak genel merkeze istifasını
sundu. Beraberindeki 57 üye ile birlikte
istifa eden Köylüoğlu, parti içinde
yeni bir krizi de tetiklemiş oldu.
BURDUR'DA BÜYÜK TEPKİ
Akşener'i şok eden bir diğer gelişme ise Burdur'da yaşandı. Akşener'in destek verdiği Burdur İl Başkanı Namık Kemal Özkan'ın seçimlerde ne sahaya indiğini ne de çalışma yürüttüğünü belirten 15 üye, partiden istifa ettiklerini duyurdu.
İstifa eden üyeler, yazılı açıklamalarında il örgütünün yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Partimizden istifalar hat safhaya çıkmış, istifaları durdurmak yerine seyredilerek adeta partimiz ve il teşkilatımız bitirilme noktasına getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.