Topluca istifa ettiler

Kurulduğu günden bu yana200 kurucu üyesininneredeyse yarısıistifa eden İYİ Parti,bir kez daha istifakrizine tutuldu.Son 2 seçimdir CHPile kol kola yürüyenAkşener, bu kezyerel seçimlere "ittifaksız" girecekleriniaçıklayınca partililer arasındakihomurdanmalar arttı. Alınankarardan rahatsız olduğu uzun süredirkonuşulan Ankara İl Başkanı FarukKöylüoğlu, kulislerde konuşulan hamlesiniyaparak genel merkeze istifasınısundu. Beraberindeki 57 üye ile birlikteistifa eden Köylüoğlu, parti içindeyeni bir krizi de tetiklemiş oldu.Akşener'i şok eden bir diğer gelişme ise Burdur'da yaşandı. Akşener'in destek verdiği Burdur İl Başkanı Namık Kemal Özkan'ın seçimlerde ne sahaya indiğini ne de çalışma yürüttüğünü belirten 15 üye, partiden istifa ettiklerini duyurdu.İstifa eden üyeler, yazılı açıklamalarında il örgütünün yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Partimizden istifalar hat safhaya çıkmış, istifaları durdurmak yerine seyredilerek adeta partimiz ve il teşkilatımız bitirilme noktasına getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.