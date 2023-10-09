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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Topluca istifa ettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son dönemdeki çelişkili politikaları, partide peş peşe istifalar getirdi. Ankara ve Burdur’da il yönetimi topluca istifa etti

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Topluca istifa ettiler
Kurulduğu günden bu yana 200 kurucu üyesinin neredeyse yarısı istifa eden İYİ Parti, bir kez daha istifa krizine tutuldu. Son 2 seçimdir CHP ile kol kola yürüyen Akşener, bu kez yerel seçimlere "ittifaksız" gireceklerini açıklayınca partililer arasındaki homurdanmalar arttı. Alınan karardan rahatsız olduğu uzun süredir konuşulan Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, kulislerde konuşulan hamlesini yaparak genel merkeze istifasını sundu. Beraberindeki 57 üye ile birlikte istifa eden Köylüoğlu, parti içinde yeni bir krizi de tetiklemiş oldu.




BURDUR'DA BÜYÜK TEPKİ
Akşener'i şok eden bir diğer gelişme ise Burdur'da yaşandı. Akşener'in destek verdiği Burdur İl Başkanı Namık Kemal Özkan'ın seçimlerde ne sahaya indiğini ne de çalışma yürüttüğünü belirten 15 üye, partiden istifa ettiklerini duyurdu.



İstifa eden üyeler, yazılı açıklamalarında il örgütünün yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Partimizden istifalar hat safhaya çıkmış, istifaları durdurmak yerine seyredilerek adeta partimiz ve il teşkilatımız bitirilme noktasına getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
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Topluca istifa ettiler
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