YÖK Başkanı: Kontenjanlar yüzde 99,8 doluluk oranına ulaştı

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı üniversite kontenjan durumuyla ilgili açıklama yaptı. " 2022 yılında üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin civarindayken, 2023 yil itibariyla bu sayı yüzde 9'luk bir artışla 3 milyon 527 bine yükselmiştir. Açıköğretim programlarıyla birlikte bir milyonun biraz üzerinde olan kontenjanlarımız bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar ayrıca şu açıklamaları yaptı:

Aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden ögrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencimiz, diğer bir ifadeyle ülkemiz örgün yükseköğretim ögrencilerinin yaklaşık yüzde 15'i depremlerden etkilenmiştir.

Deprem sırasında, bölgedeki 18 üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı 400 binin üzerindedir