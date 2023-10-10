Eskişehir’de Kafes operasyonu: 25 şüpheliden 18’i tutuklandı





18'İ TUTUKLANDI



Kafes operasyonu kapsamında haklarında soruşturma açılan ancak farklı suçlardan cezaevinde olan, aralarında örgüt lideri ve üyelerinin de bulunduğu 9 şüpheli, savcılık talimatıyla cezaevinden ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 şüpheli hakkında da 'Kafes' operasyonu soruşturmasında tutuklama kararı verildi. Böylece, operasyonda 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.