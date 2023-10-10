İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan net mesajlar: Teröre göz açtırmayacağız

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine ve suç unsurlarına göz açtırmadı. Son 4 ayda yapılan operasyonlarda 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi, 378 operasyonda 2 bin 874 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı. 1 Ekim'deki menfur saldırı ile soruşturmanın da yakında tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.
"KAFES OPERASYONLARINA DEVAM EDECEĞİZ"
Suç örgütlerinin kökünün kazınacağını belirten Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor. Bu amaçla, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Suç örgütleriyle ilgili en ufak iz kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz " açıklamasını yaptı.
"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Bakanlığın temel görevinin suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.