İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan net mesajlar: Teröre göz açtırmayacağız

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakanlığın temel görevinin suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.