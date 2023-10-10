MSB duyurdu: Pençe Harekat bölgesinde ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Pençe Harekâtı Bölgesi'nde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.