NATO Tiger Meet tatbikatında Türk F-16’lara büyük ilgi!

"GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETTİK"

Türk F-16'ları hem yeni kaplan desenleri hem de Türk pilotlarının tatbikattaki performansıyla göz doldurdu.

Tatbikata katılan Türk birliğinin Komutanı Hava Pilot Albay Ali Yaman, "29 Eylül'de İtalya Gioia del Colle üssüne intikalimizi tamamladık. Geçen hafta bütün görevlerimizi başarılı ve emniyetli bir şekilde tamamladık. Güzel sonuçlar elde ettik. Yine önümüzdeki hafta da görevlerimize devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

NATO Tiger Meet tatbikatında yer aldıkları için büyük gurur ve onur duyduklarını vurgulayan Yaman, şu ifadeleri kullandı:

Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek, birinci önceliğimiz. Türk Hava Kuvvetleri olarak NATO'nun vazgeçilmez unsurlarından biriyiz. Burada 13 farklı ülkeyle birlikte ortak görevler icra ediyoruz. Görev sonuçlarında da güzel geri bildirimler aldık, başarılı sonuçlar elde ettik. Tüm personelim ve kendi adıma da ayrıca mutluyum. İtalyan halkının bize gösterdiği, özellikle üs personeli, pazar günü icra edilen halk günündeki halkın gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyorum.