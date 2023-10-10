Osman Gökçek’ten Merdan Yanardağ’a: Karşıma çıkıp konuşacaksın

OSMAN GÖKÇEK: CESARETİN VARSA KARŞIMA ÇIKIP KONUŞ

Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Osman Gökçek de bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ ekrana çıkıp hakkımda konuşma cesaretin varsa karşıma çıkıp konuşacaksın. Biraz önce Merdan Yanardağ'ı cep telefonundan arayıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'a filozof dediğini ve bu hainliğini ekranda yüzüne haykırmak istediğimi söyledim ancak beni yayına bağlama cesaretini gösteremedi bunların nasıl korkak insanlar olduğunu aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."