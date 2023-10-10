Şehit Uzman Çavuş Çakmak’ın şehadet haberi Antalya’daki ailesine verildi

Pençe Harekat Bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın(27) şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki aileye ulaştı. Oğullarının şehit haberini serada çalışırken öğrenin aile gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin 10 yıl önce Hatay'dan Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. Şehidin cenazesi ata toprağı Hatay'a gönderileceği ve Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

AİLE HATAY'A GİTTİ

Acı haberin ardından şehit ailesi Hatay'a gitti. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.