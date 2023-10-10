Son dakika | Filistin diplomasisi: Başkan Erdoğan Putin ve Guterres ile görüştü

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN GURETTES İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de İsrail-Filistin gerilimini görüştü.

İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

'ORANTISIZ SALDIRILAR DURUMU ÇIKMAZA SÜRÜKLER'

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.