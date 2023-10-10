TBMM Genel Kurulu’nda ’Filistin’ görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 siyasi partinin ortak önergesiyle Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin genel görüşme açılma önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre 12 Ekim perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan olaylar görüşülecek.
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TBMM Genel Kurulu'nda, 6 siyasi partinin ortak önergesiyle Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin genel görüşme açılma önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre 12 Ekim perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan olaylar görüşülecek.