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Giriş Tarihi: 10.10.2023 21:50

TBMM Genel Kurulu'nda 'Filistin' görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 siyasi partinin ortak önergesiyle Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin genel görüşme açılma önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre 12 Ekim perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan olaylar görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda ’Filistin’ görüşülecek
TBMM Genel Kurulu'nda, 6 siyasi partinin ortak önergesiyle Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin genel görüşme açılma önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre 12 Ekim perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan olaylar görüşülecek.
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TBMM Genel Kurulu'nda 'Filistin' görüşülecek
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