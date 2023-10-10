THY eylül ayında yaklaşık 8 milyon yolcu taşıdı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarınına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, eylül ayında arz edilen kapasitesinin 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 üzerine çıktığı kaydedilirken; toplam 7,9 milyon yolcunun taşındığı ve yüzde 84,9 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi.

YÜZDE 8,9 ARTIŞ GÖSTERDİ



Toplam yolcu sayısının 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,2 artan THY'nin dış hat doluluk oranının yüzde 84,6 olarak gerçekleştiği, iç hat doluluk oranının ise yüzde 87,3 olduğu aktarıldı.



Dıştan dışa transfer yolcu sayısının eylül 2022 döneminde 2,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 14,6 artarak 2,7 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi. Toplam Arz Edilen Koltuk (AKK) sayısının 2022'nin eylül ayında 19,3 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 8,9 artarak 21,1 milyara ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca taşınan kargo ve posta hacminin ise Eylül 2022 döneminde 145,4 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 3,4 artarak 150,3 bin ton olarak kaydedildiği bildirildi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 63,9 MİLYON YOLCU TAŞIDI



Açıklamada ocak-eylül 2023 trafik sonuçlarına da yer verildi. 2022'nin aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 18,6 artarak 63,9 milyon olarak gerçekleştiği aktarılan açıklmada şu bilgilere yer verildi:

"Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak- eylül 2022 döneminde 17,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 31,2 artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak - eylül döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,9 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk ocak - eylül döneminde 2022 yılında 150,9 milyar iken, 2023 yılında yüzde 16,6 artarak 176 milyar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2022 yılında 1.259 bin ton iken, 2023 yılında yüzde 5,7 azalarak 1.187 bin ton olarak kaydedildi.

Öte yandan eylül ayı sonu itibariyle THY'nin filosundaki uçak sayısının da 430'a ulaştığı belirtildi.

