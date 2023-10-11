CHP’li başkanın kızının ve eski vekilin iş yerini kurşunlayanlar tutuklandı

Adana CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezinin ve 24. Dönemde CHP Adana milletvekili Ali Demirçalı'ya ait inşaat firmasına silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlı polis tarafından yakalandı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Olay, 6 Ekim'de Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, iş merkezine tabancayla kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar 24. Dönemde CHP Adana milletvekili Ali Demirçalı'ya ait inşaat firması ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'a ait güzellik merkezinin camlarına ve duvarlarına isabet etti. Şüpheliler daha sonra kaçıp kayıplara karışırken saldırıda şans eseri kimse yaralanmadı. 15'e yakın merminin isabet ettiği iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgedeki kameraları kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirenlerin G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ve E.E. (20) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheliler saklandıkları yerde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.