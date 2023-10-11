Dışişleri: Hukuk siyasileştirildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından da cezası onanan Osman Kavala'ya verildi. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve mahkûmiyet hükmü Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala'ya 'İnsan Hakları Ödülü' verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ödülün ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez" denildi.Açıklamada, ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi çatısı altında verildiğine dikkat çekilerek, "Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarf edilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir. Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır. Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir" ifadelerine yer verildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, mahkûmiyet kararı kesinleşen bir hükümlüye 'sözde' insan hakları ödülü verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bakan Tunç, "Kuruluş ilkeleri arasında hukukun üstünlüğünü barındıran AKPM'nin bağımsız Türk yargısı tarafından verilen kararları görmezden gelmesi ve bir STK tarafından düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yapması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür" dedi.