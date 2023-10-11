Mersin esnafı CHP’li başkan Seçer’i, Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, AVM yapacağı iddiasıyla usulsüz bir şekilde yıkmaya çalıştığı iddia edilen Zafer Çarşısı'nın yıkımı çabalarına karşı direnen Mersin Çarşı Esnafları Derneği, şikayetlerini bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na lideri Kılıçdaroğlu'na iletti. Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, "40 yıllık esnafların sokağa atılmasına dur deyin" dedi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, 'deprem' bahanesiyle özel bir firmadan alınan riskli' raporu ile usulsüzce yıkmak istendiği ileri sürülen Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İşhanı ile Zafer Çarşısından '40 yıllık esnafların sokağa atılmasına dur deyin' demek için Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü ve beraberindeki heyet, Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i şikayette bulundu.

Esnaf yıkıma karşı yargıya gitse de Seçer ve ekibinin yıkım için acele etmesine isyan eden ve düzenlediği 'Rızık Kutsaldır' basın toplantıları ile tepkisini kamuoyuyla paylaşan Mersin Çarşı Esnafları Derneği, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti.

'KILIÇDAROĞLU'NA USULSÜZLÜKLER DOSYASI SUNULDU'

Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği ziyarette, 2 defa 'Rızık kutsaldır' başlığıyla yaptıkları eylemlerde kamuoyu ile paylaştığı usulsüzlükleri hazırladığı dosya halinde Kılıçdaroğlu'na sundu.

Akgüllü, "Bir insanın ekmegi onurudur, insan ekmeği için gerekirse kendini yakar. Mersin çarsısındaki tüm esnafların onur ve rızık mücadelesini sizin vicdanınıza teslim ediyorum" dedi.

"40 yıllık esnafaların sokağa atılmasına dur deyin" dediğini belirten Başkan Bekir Algüllü, Mersin çarşı esnafları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında esnafların mağdur edilmesine yol açan, esnafların bir çözüm bulunmadan sokağa atılmasına ve hatta elektrik ve suyunun kesilmesi sürecine girilerek çağ dışı uygulamalara imza atılmasına tepki gösteren Algüllü, belgeleri de paylaştı.

Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, 40 yıldır kiracısı olduğumuz ve en son 10 yıllığına ihale ile bize kiraya verdiği ve halen 4 yıl resmi kontratımız olan işyerlerimizden 30 Kasım 2022 tarihinde tarafımıza gönderdiği tahliye yazısı ve tebligatı ile bu bölgenin riskli alan ilan edildiğini ve derhal boşaltmamız gerektiğini ifade etmiştir. Bizlerde çarşı esnafları olarak Mersin Büyükşehir'in bu kararına karşılık 60 adet dava açtık. İlgili davalarımız henüz ve devam ederken tarihi zafer çarşısı ile ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir" dedi.

'RİSKLİ ALAN RAPORU 45 GÜN SONRA ALINMIŞ'

Bekir Algüllü, "Burada paylaşacağımız birinci belge Mersin Büyükşehir'in gönderdiği yazıda bizlere riskli alan olarak ilan ettiği alana özel bir firma tarafından riskli alan raporu hazırlanmıştır. Yani önce bölgeden tahliyemiz istenmiş sonrada bu tahliyeye gerekçe olan riskli alan raporu 45 gün sonra alınmıştır. Burada akıllara şu soru gelmektedir. Önce minare çalınıp sonra kılıfına mı uydurulmuştur. Şaibeli bir durum vardır" diye konuştu.

"BAĞIMSIZ DEPREM ANALİZİ İSTİYORUZ"

Algüllü, "Bunun yanında bu iki bina ile ilgili deprem analiz sonuçları ve yeniden deprem analizi yapılmasın taleplerimiz ısrarla reddedilmektedir. Şimdi soruyoruz Kırmızı Lacivert ve Özel İdare binalarının deprem raporlarına itirazlarımız ısrarla neden reddediliyor. Yeniden belirleme ve keşif ve deprem raporu taleplerimiz neden reddediliyor? Davalarımız henüz açılalı 5 ay olmasına rağmen yasal süreç neden beklenmiyor ve esnaflar sokağa atılmaya çalışılıyor" söyledi.

'YAPILAR RUHSATSIZ İSE NASIL KİRA ALDINIZ'

Algüllü, "Meclis toplantısında Emlak İstimlak Daire Başkanının Zafer Çarşısı'ndaki yapıların ruhsatsız yapı olduğunu söylemesi büyük bir ayıptır. Sayın daire başkanı siz ruhsatsız yapıları ihale kanununa göre nasıl oluyorsa bize 10 yıllığına ihale ile verdiniz ve hala kira alıyorsunuz" diyerek esnafın tepkisini anlattı.