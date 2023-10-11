Harmandalı’nda yeni bir çevre felaketi... ‘Şehrin dibine çöp dökülmez’

İzmır'in Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde, mahkemenin 'çöp dökümünü durdurun' kararını yok sayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını hiçe saydı. Büyükşehir Belediyesi'nin yerleşim yerinin çok yakınına çöp dökmesi bölgede yaşayan vatandaşlardan sonra bilim insanlarının da tepkisine neden oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Doktor Hasan Sözbilir tepki gösterdi."Şehrin dibine çöp dökülmez" uyarısında bulunan Prof Doktor Hasan Sözbilir, yerleşim yerlerine yakın alana çöp dökümünün insan sağlığı açısından büyük risk oluşturacağına dikkat çekti. Sözbilir, "Çöp dökümüne başlanan alan şehrin dibi. Oraya çöp dökmek demek ilk yağmurda her türlü pisliğin yeraltı sularına karışması demek. İnsanların tarla sulamada kullandığı yeraltı sularının kirlenmesi demek. Heyelan desen ayrı bir konu. Belediye oraya nasıl çöp döküyor anlamış değilim. Çöp dökülen alanın hemen yanında Menemen Ovası var. Buradan sızan pis sular yeraltı sularına, yani Menemen Ovası'ndaki çiftçinin tarlasını suladığı suları kirletir. Orada üretilen ürünleri de bizim yediğimiz düşünüldüğünde bu işten insanlar da zarar görür" diye konuştu.