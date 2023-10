Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi'nde Gündüz Caddesi'nde yıkım esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü.

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı iş makinası operatörü yara almadan atlatırken binanın çökme anında yaşanan panikse an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.