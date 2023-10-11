Kavala’ya beraat veren hakim üzerinden Bakan yardımcısı Gürlek hedef oldu

Terkoğlu, önceki duruşmalarda Kavala hakkında tutukluluk kararı verip son duruşmada delillerin görmezden gelip beraat kararı veren Perk'i savundu. Perk'in Gürlek'in mahkemesinde yargılanan akrabasının FETÖ talimatı sonrasında eşiyle birlikte ABD Başkan adayı Hilary Clanton'i desteklemek amacıyla kurulan bir vakfa "H. PERK tarafından yapılan bağıştır" açıklamasıyla EFT yaptığı ortaya çıkarken, Hakim Galip Perk HSK müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonrasında ise "yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak" suçundan yer değiştirme cezası istendiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu "Şikayetini Allah'a yapan hakim" başlığında geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında Gezi Davasında yargılanan Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hakim Galip Perk'in savunup, o dönem İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi olan Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek'i hedef tahtasına koydu. HSK müfettişleri tarafından yapılan soruşturmada, Hakim Galip Perk'in yakın akrabasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılandığı, Perk'in de o dönem mahkeme başkanı Akın Gürlek'e giderek bu dosya hakkında konuştuğu ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen Akın Gürlek o dönem HSK Müfettişlerine "İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, yeni atandığında hayırlı olsun ziyaretine gittim. Daha sonra kendisi de bana geldi. Başkanlığını yaptığım İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmekte olan dosyada tutuksuz olarak sanık sıfatıyla H.Perk isimli bir şahıs mevcuttur. FETÖ örgüt üyeliği suçundan yargılamasını yapıyoruz. 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk iade ziyaretine geldiğinde benim mahkemede yargılaması devam eden davanın sanığı olan H. PERK'in amcası ya da amcasının oğlu olduğunu söyledi. Pek bir delil olmadığını, davanın açılmasına gerek olmadığını söyledi. Ben de Başkanım yargılaması devam ediyor sanık da tutuksuz, delilleri ileride takdir edeceğiz şeklinde genel cümlelerle cevap verdim. Fakat H. Perk ilk celsede savunmasını yaparken 2013 yılına kadar FETÖ'nün içerisinde olduğunu, esnaf olarak sohbet toplantılarına katıldığını, kimlerin sohbet verdiğini samimi olarak itiraf etti. Ayrıca dosyada bir kişi tarafından ABD Başkan adayı Hilary Clanton'ı desteklemek amacıyla kurulan bir vakfa "H. Perk tarafından yapılan 45.800 lira bağıştır şeklinde açıklaması bulunan EFT kayıtları da vardı. Yine sanık H. Perk'in eşi S.Perk de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışırken FETÖ irtibatı nedeniyle görevden ihraç edildiği ve onun tarafından da yine ABD'deki aynı hesaba 45.800 lira EFT yapmış olduğu dosyadan anlaşılıyordu. Bütün bu delillere rağmen 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet P.'nin amcası ya da amcasının oğlu olduğunu ifade ettiği H. Perk hakkında pek bir delil yok şeklindeki beyanı benim biraz tuhafıma gitmişti" dedi.

BAKAN YARDIMCISI GÜRLEK'İ HEDEFE KOYDU

Barış Terkoğlu birilerinin hakimleri arşivlediğini öne sürüp, "hangisi doğru söylüyor, hâkim Perk mi Bakan Yardımcısı Gürlek mi? Bilmiyorum. Gürlek'i doğru kabul ederseniz, Galip Perk FETÖ'den yargılanan bir akrabasına ayrıcalık istemiş gibi. Perk'i doğru kabul ederseniz, Akın Gürlek ona "Elimizde senle ilgili neler var" mesajı vermiş gibi" diyerek Bakan Gürlek'i suçlamaya kalktı.

BERAAT KARARINI GEREKÇEDE İZAH EDEMEDİLER

HSK Müfettişlerinin yaptığı soruşturmada, mahkeme başkanı Galip Perk'in 5 duruşma arasında Osman Kavala'nın tutukluluğu delilleri inceleyerek gözden geçirdiği ancak, 18 Şubat 2020'de beraat kararı verdiği belirtildi. Beraat kararının gerekçe bölümünde daha önce tutukluluk halinin devamına karar verilen aynı delillerin hukuka aykırı biçimde elde edildiği kabul eden Galip Perk başkanlığındaki heyetin çok yakın tarih aralığında çelişkili değerlendirmelerin yaptığı ve bu çelişkinin sebebinin savunmalarda tatmin edici nitelikte ve açıklıkta izah edilemediği belirtildi.

HSK, O HAKİM HAKKINDA CEZA İSTEDİ

Sözde HSK Müfettişlerinin raporunu okuduğunu dile getiren Barış Terkoğlu Galip Perk'in yaptığı usulsüzlükleri ve müfettişlerin istediği cezayı da görmezden geldi. Müfettiş raporunda "gerekçeli kararlarda olduğu gibi tüm ara kararların da dosyadaki mevcut deliller iyice tetkik edilip hukuksal değerlendirmeden geçirildikten sonra verilmesi gerekmektedir. Tutukluluk koruma tedbirine esas alınan ve hukuka uygun kabul edilen delillerin son celse hukuka aykırı olduklarının kabul edilmiş olunması, delillerin önceki duruşmalar zamanında yeterince irdelenmediği neticesini doğurmaktadır" denildi. Bu kapsamda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâlen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi Üye Hâkimi olan Galip Perk hakkında "yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak" maddesi gereğinde yer değiştirme cezası istendiği ortaya çıktı. HSK Müfettişlerinin hazırladığı raporun HSK 2. Dairesine gönderildiği öğrenildi.