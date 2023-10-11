Mansur Yavaş’tan ihale vurgunu! ABB’deki yeni skandal ortaya çıktı: “Baştan aşağı suçlarla dolu”

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bir skandalını daha gün yüzüne çıkardı. Gökçek ABB iştiraki olan PORTAŞ'ın daha projesi bitmeyen ve ruhsatı da alınmayan Hıdırlıktepe de 693 konutluk inşaatın projesini SLM İnşaata vererek kaçak inşaata başladığını açıkladı. Skandalı gün yüzüne çıkaran Gökçek, Yavaş'a zor sorular yöneltti.
MANSUR YAVAŞ'TAN İHALE VURGUNU!
Melih Gökçek, "PORTAŞ projesi bitmeyen işi bir ay önce ruhsatı da almadan SLM inşaata vererek kaçak inşaata başlıyor. Mansur Yavaş ruhsat olmadan bir ay önce bu inşaatı nasıl başlattın? Proje belli olmadan, keşif bedeli belli olmayan işi hangi rakamla SLM inşaata verdin? Protokole göre inşaatın yüzde 80'i PORTAŞ'a yüzde 20'si belediyeye kalacak. Benim zamanımda bent deresinde kat karşılığı ihaleyi yüzde 42 ile verdik. Bu bölge açık ihale olsa kesin yüzde 45'in altında gitmez. Vurgun'un oranı 45-20= yüzde 25. Yüzde 25, 173 konut demek. Her konut minimum 3 milyon TL. Toplam bugünkü rayiçle belediyenin kaybı 520 milyon TL. Soru şu? Bu 520 milyonluk vurgun nereye gidiyor?" ifadelerini kullandı.
Yaptığı adrese teslim ihalelerle Ankaralının parasını hiç eden Mansur Yavaş şimdi de Hıdırlıktepe'de yapılması planlanan 693 konutluk inşaata ilişkin yeni bir skandala imza attı. Yavaş'ın oyununu ise Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek gün yüzüne çıkardı.
GÖKÇEK SAVCILIĞA AÇIK SUÇ DUYURUNDA BULUNARAK YAVAŞ'A ZOR SORULAR YÖNELTTİ
Şeffaf belediyecilik vurgusu yaparak Ankaralıların gözünü boyayan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adrese teslim yaptığı ihalelerin ardı arkası kesilmiyor. 2022 yılında yüzde 70'in üzerinde ihaleyi adrese teslim yapan Yavaş, şimdi de Hıdırlıktepe'de yapılması planlanan 693 konutluk proje üzerinden yeni bir skandala imza attı. Yavaş'ın skandalını ortaya çıkaran ABB eski Başkanı Melih Gökçek, savcılığa açık suç duyurusunda bulurken Yavaş'a da zor sorular yöneltti.
"BELEDİYENİN KAYBI 520 MİLYON BU VURGUN NEREYE GİDİYOR"
"Mansur Yavaş ve PORTAŞ ile ilgili Hıdırlıktepe Konut İnşaatı skandalı" başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gökçek, "Mansur Yavaş PORTAŞ'a belediye meclisinden protokol izni almadan Hıdırlıktepe'de 693 konut inşaatını protokolle devrediyor. PORTAŞ projesi bitmeyen işi bir ay önce ruhsatı da almadan SLM inşaata vererek kaçak inşaata başlıyor. Mansur Yavaş ruhsat olmadan bir ay önce bu inşaatı nasıl başlattın? Proje belli olmadan, keşif bedeli belli olmayan işi hangi rakamla SLM inşaata verdin? Şimdi telaşa düşer ruhsat çıkartırsın. Bu ihale baştan aşağı suçlarla dolu… Bu paylaşım savcılığa açık suç duyurusudur. inşaat temelinin kalıbı, kazısı ve demiri bitmiş vaziyette. Bugün yarın betonu atılacak. Ruhsat olmadan bu inşaatı nasıl yapıyorsunuz. Bu açık ihaleye fesat. Protokole göre inşaatın yüzde 80'i PORTAŞ'a yüzde 20'si belediyeye kalacak. Benim zamanımda bent deresinde kat karşılığı ihaleyi yüzde 42 ile verdik. Bu bölge açık ihale olsa kesin yüzde 45'in altında gitmez. Vurgun'un oranı 45-20= yüzde 25. Yüzde 25, 173 konut demek. Her konut minimum 3 milyon TL. Toplam bugünkü rayiçle belediyenin kaybı 520 milyon TL. Soru şu? Bu 520 milyonluk vurgun nereye gidiyor?" ifadelerini kullandı.