Mansur Yavaş’tan ihale vurgunu! ABB’deki yeni skandal ortaya çıktı: “Baştan aşağı suçlarla dolu”

MANSUR YAVAŞ'TAN İHALE VURGUNU!

Melih Gökçek, "PORTAŞ projesi bitmeyen işi bir ay önce ruhsatı da almadan SLM inşaata vererek kaçak inşaata başlıyor. Mansur Yavaş ruhsat olmadan bir ay önce bu inşaatı nasıl başlattın? Proje belli olmadan, keşif bedeli belli olmayan işi hangi rakamla SLM inşaata verdin? Protokole göre inşaatın yüzde 80'i PORTAŞ'a yüzde 20'si belediyeye kalacak. Benim zamanımda bent deresinde kat karşılığı ihaleyi yüzde 42 ile verdik. Bu bölge açık ihale olsa kesin yüzde 45'in altında gitmez. Vurgun'un oranı 45-20= yüzde 25. Yüzde 25, 173 konut demek. Her konut minimum 3 milyon TL. Toplam bugünkü rayiçle belediyenin kaybı 520 milyon TL. Soru şu? Bu 520 milyonluk vurgun nereye gidiyor?" ifadelerini kullandı.

Yaptığı adrese teslim ihalelerle Ankaralının parasını hiç eden Mansur Yavaş şimdi de Hıdırlıktepe'de yapılması planlanan 693 konutluk inşaata ilişkin yeni bir skandala imza attı. Yavaş'ın oyununu ise Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek gün yüzüne çıkardı.