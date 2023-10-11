Mudanya Mütarekesi’nin 101’inci yılı

Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren ve Türk-Yunan Savaşı'nı sona erdiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi'nin üzerinden 101 yıl geçti. 3 Ekim 1922'de Türkiye'yi İsmet Paşa'nın temsil ettiği Mudanya Konferansı'na İngiltere, Fransa ve İtalya katıldı. Yunanistan ise asıl taraf olmasına rağmen masada yoktu. Prof. Dr. Ali Satan, İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye isimli eserinde Mudanya Mütarekesi'nin İngilizlerde oluşturduğu algıyı resmi raporlara dayanarak anlatır. 1922 İngiliz raporunda aynen şöyle denilmişti: "Birçok bakımdan bu anlaşma Asya'nın Avrupa karşısında kazandığı bir zafer olarak görülmekteydi."