PKK’ya eleman temin ediyordu! O terörist Yunanistan’da yakalandı

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Fransa'da, hakkında yakalama kararı bulunan 35 yaşındaki Türk vatandaşının, polisin rutin denetiminde başkent Atina'daki Eksarhia semtinde yakalandığı aktarıldı.

Haberde, zanlının terör örgütü PKK'ya eleman temin etme suçlamasıyla arandığı belirtildi.

AVRUPA TUTUKLAMA EMRİ NEDİR?

Avrupa Tutuklama Emri, Avrupa Birliği (AB) içinde suç işlemiş kişinin ülkesine olabildiğince iadesini hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında herhangi bir şüphelinin tutuklanması, mahkemeye çıkarılması ya da gözaltına alınmasına izin veren bir düzenlemedir.