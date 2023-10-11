Şehit Uzman Çavuş Çakmak’ın babası: Vatan sağolsun

Pençe Harekat bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin annesi zorlukla ayakta dururken, babası, "Vatan sağ olsun" dedi.

Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu sırasında, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak (27) bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Çakmak'ın acı haberini, Reyhanlı ilçesinde yaşayan alisine komutanlar verdi.

Sabah saatlerinde şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Reyhanlı'ya getirildi. Şehidin cenazesi, önce baba ocağına götürülerek komşularından helallik alındı. Ardından da cenaze namazının kılınacağı, Ebu Zer Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, milletvekilleri ve komutanlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Fikret Çakmak, zorlukla ayakta dururken acılı anneyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teselli etmeye çalıştı. Annenin koluna giren Bakan Göktaş, şehit annesine destek oldu. Baba Abdullatif Çakmak ise, ancak "Vatan sağ olsun" diyebildi ve gözyaşlarına boğuldu.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'nda dualar arasında toprağa verildi.