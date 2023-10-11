Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin geriliminin ardından bölgede barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SİVİL YERLEŞİMLERİN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu ifade etti.