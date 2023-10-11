Türkiye, Kosova Barış Gücü komutanlığını devraldı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını Türkiye düzenlenen törenle devraldı. Kosova'nın başkenti Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir-teslim törenine; Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türkiye ve İtalya'nın millî marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'dan Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi. KFOR'un yeni komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bu misyonun ilk Türk komutanı olarak üstlendiği sorumluluğun öneminin bilincinde olduğunu söyledi. KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Özkan Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak. 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel bağlamında 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.