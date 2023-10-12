AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör: Sivil Yerleşim Yerlerini Hedef Almanın Kimseye Faydası Olmaz

Cemal Güngör, "İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sivil yerleşimlerin hedef alınmasını doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Yaşanan çatışmalarda 6'ncı güne girilirken İsrail tarafından sivillere yönelik saldırıların dozu giderek artmaya başladı. Genç, yaşlı, çoluk çocuk dinlemeden sivil yerleşim yerlerini vuran İsrail'e karşı batı sessizliğini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan drama tüm dünyanın "dur" demesi gerektiğini söyledi. Yaşanan drama ilişkin AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör ise bugün AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Güngör basın açıklamasında, Gazze'li Müslümanlara yapılan insanlık dışı muamelenin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in ablukaya aldığı ve sivil yerleşim yerlerini bombaladığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından yapılan saldırılar sonucunda binlerce Müslüman Filistinli hayatını kaybederken AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör yaşanan katliamın durdurulması için çağrıda bulundu.

"İSRAİL'İN GAZZE'YE UYGULADIĞI ABLUKA İNSAN HAKLARI KRİZİDİR"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, "İsrail'in, 10 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." dedi.

"ABLUKA SAVAŞ DEĞİL KATLİAMDIR"

Güngör şöyle devam etti:

"Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimlerin hedef alınmasını doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve avazımız çıktığı kadar 'Daha Adil Bir Dünyanın Mümkün' olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."