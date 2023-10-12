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Giriş Tarihi: 12.10.2023 19:21

AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Erdoğan'a mazbatası takdim edildi

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.

AA
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Erdoğan’a mazbatası takdim edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'a mazbatasının takdim edildiği ana ilişkin fotoğrafa yer verdi.

Kandemir paylaşımında şunları kaydetti:

"7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten onur duyduğumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatasını takdim ettik. Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah."

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AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
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