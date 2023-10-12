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Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:23

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Ankara'da geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyette bulundukları yönünde bilgiler bulunan 8 Irak, 2 Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

DHA
Ankara’da DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyette bulunduğu yönünde bilgiler elde edilen 9 Irak, 2 Suriye uyruklu 11 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı. 10 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adresinde bulunmayan 1 Iraklıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Ankara'da DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı
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