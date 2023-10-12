Babası, şehit oğlunu böyle uğurladı: Vatan sağolsun

Pençe Harekât bölgesinde, öneki gün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Abdullatif Çakmak cenaze töreninde oğlunu, "Vatan sağolsun" sözleriyle uğurladı.Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin, 10 yıl önce Hatay'dan Antalya'ya geldiği, Aksu bölgesinde serada çalıştıkları öğrenildi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şehidin ailesine taziye mesajı gönderdiği öğrenildi.