Bakan Tunç’tan Anayasa mesajı: Mutabıksak gelin oturalım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, açılış konuşmasının başında akademik yıl açılış töreninin hayırlı olmasını diledi.

ÜNİVERSİTELERİMİZ ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA ÜST SIRALARA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, üniversitelerin, uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam ettiğini belirterek, "Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu başarıların artarak devam etmesini yürekten temenni ediyoruz. Bu yükselişte henüz son yıllarda kurulan Anadolu'nun dört bir yanına yayılan üniversitelerimizin de yer alma çabalarını takdirle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

GENCECİK KIZLARIMIZIN KILIK KIYAFETİ NEDENİYLE İSTİKBALLERİ KARARTILDI

Geçmişte üniversitelerde çok çetin günler yaşandığını, her darbe döneminden önce üniversitelerin karıştırıldığını, gencecik öğrencileri hayatının baharında kaybettiklerini kaydeden Bakan Tunç, "Üniversite duvarları arasında on yıllarca; bilim değil kavga, idealler değil ideolojiler konuşuldu. Kapılarında gözyaşları sel oldu, gencecik kızlarımızın kılık kıyafeti nedeniyle istikballeri karartıldı. Ama son 21 yılda; bu ülkenin istikbali için, milletimizin aydınlık yarınları için; temel hak ve özgürlükleri; bunun yanında demokrasiyi güçlendiren reformları bir bir hayata geçirdik. Adeta bir sessiz devrimi, milletimizle birlikte gerçekleştirdik. Bugün Türkiye; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kararlılıkla ve cesaretle uyguladığımız reformlarla; üniversitelerimizi özgürleştirdi, evlatlarımızı özgürleştirdi, fiziksel şartlar noktasında standartları en yüksek seviyeye çıkardı" dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Bakan Tunç, bugün darbe Anayasasından herkesin şikayetçi olduğuna dikkat çekerek, "Anayasamızda özellikle vesayetçi ruhu kaldırmaya yönelik çok önemli reformlar yaptık. Anayasa'nın mutlaka demokratik, sivil bir Anayasaya kavuşturmamız lazım. İnşallah 28. yasama döneminde büyük bir uzlaşma sağlanır ve toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak, bir uzlaşma zemini sağlanırsa milletimize olan borcumuzu da yerine getiririz" dedi.

TÜRKİYE'DE ANAYASAL İSTİKRAR SORUNU VAR, KABUL EDİYORUZ

Türkiye'de bir Anayasal istikrar sorunu olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Herkes yeni bir Anayasa yapılması konusunda mutabık. Demokratik, sivil, kuşatıcı, özgürlükçü, temel hak ve özgürlükleri öne alan bin Anayasa yapımı sürecinde herkes mutabık. Hepimiz mutabıksak o zaman gelin oturalım, geçmişte oturduk, belli bir noktaya kadar getirdik ama maalesef başaramadık. İkinci yüzyıla girerken yeni, demokratik, sivil bir anayasayı inşallah yaparız. TBMM'de de siyasi partilerle görüşmeler de başladı. Öncelikle usulde anlaşmak lazım. Meclis İçtüzüğümüz yeni bir Anayasa yapımıyla ilgili yeterli maddeleri içermiyor. Dolayısıyla uzlaşmayı gerektirecek bir usul belirlenerek bu usul noktasında da mutabık kalınarak inşallah yeni bir süreç başlar ve bu süreçte de TBMM'de grubu bulunan partilerimiz başarılı bir sınav verirler ve milletimize olan borcumuzu da yerine getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE SAYIMIZ 3 KAT ARTTI

21 yıl önce 76 olan üniversite sayısının bugün 208'e ulaştığını vurgulayan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Üniversite sayımız 3 kat arttı. Her ilimizde üniversite yoktu, şimdi 81 ilimizde üniversitemiz var. 7 milyonun üzerindeki öğrenci sayısıyla, Avrupa'da zirvede olan bir ülkeyiz. Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrencimiz var. Yani bu ülke, bilim anlamında bir çekim merkezi olmuştur. Bundan 21 sene önce bu ülkede öğretim elemanı sayısı kaçtı? Sadece, 70 bin. Bugün 184 bin. Profesör sayımız 21 yıl önce sadece 9 bindi, şimdi 32 bin. Doçent sayımız sadece 5 bindi, şimdi 21 bin. Doktora öğretim üyesi sayımız sadece 11 bindi, şimdi bu sayı 72 bine ulaşmış durumda. Öğretim elemanlarımızın yüzde 46'sının kadın olmasıyla da ayrıca gurur duyuyoruz."

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ SİZLER SAYESİNDE BAŞARILACAK

Bakan Tunç, "Artık altyapı ve kalite tamamdır, üniversitelerimizin geriye gitmesine, eski kavgalara geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Üniversiteler artık, gerçek kuruluş gayelerine ve ihtiyaç duydukları özgür ortama kavuşmuştur. Bu ilim yuvalarının artık dünyaya kendi isimlerini altın harflerle yazdırmalarının önündeki engeller tek tek kaldırılmıştır. Artık dünyaya, iyiyi, güzeli, hakikati, doğruyu hâkim kılma zamanıdır. Bu da ancak; Cumhuriyetimizin 100. yılında; demokratik kazanımlarımıza, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı üniversitelerimiz sayesinde, sizler sayesinde; hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz sayesinde başarılacaktır" dedi.

ADALETE GÜVENİ EN ÜST NOKTALARA ÇIKARTACAĞIZ

"Türkiye Yüzyılını; Adaletin de yüzyılı yapacak; demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek; yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir Anayasayı; siz değerli bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız" diyen Bakan Tunç,"21 yıldır milletimize verdiğimiz güveni ve istikrarı güçlendireceğiz. Güçlü insan, güçlü aile, güçlü toplum ve istikrarlı kalkınma için hep beraber çalışacağız. Siz kıymetli hocalarımızın da katkılarıyla; hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, adalete güveni en üst noktalara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ADALET YOK PROPAGANDALARI YAPILIYOR

"Türkiye'de hukuka, adalete güven yok" şeklinde kara propaganda yapıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Bir takım bazı bireysel davalar öne çıkarılarak tüm yargı üzerinde bir kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu haksızlıktır. Bu Türkiye'ye, tüm yargı mensuplarımıza haksızlıktır. Hukuka güven endeksleri diye listeler yayımlanıyor. Deniyor ki; hukuka güven endeksinde Türkiye taaa şuralarda. Üst sıralara baktığımızda demokrasinin d'si olmayan, hukukun h'si olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkeler nasıl Türkiye'nin üstünde gösterilir. Bir kere o güven endeksine güven olmaz" diye konuştu.

İŞGALİN SONLANDIRILMASI İÇİN ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Filistin'de yaşanan zulme değinen Bakan Tunç, "Yıllardır işgal altında toprakları bulunan Filistinli kardeşlerimiz ateş altında. Dünyanın sessiz kaldığını, küresel güçlerin ateşe körükle gittiğini görüyoruz . Türkiye olarak biran önce orada huzurun sağlanması, çocukların, yaşlıların, sivillerin katledilmemesi çağrılarımızı yeniledik ve bu anlamda Cumhurbaşkanımız dünya liderlerinin hemen hemen tamamıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ülke olarak oradaki ateşin, işgalin, zulmün sonlandırılması için çabalarımız devam ediyor" dedi.

SAVAŞTAN DEĞİL BARIŞTAN YANAYIZ

"Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız. Kıtlığın değil bolluğun, zulmün değil adaletin, kaosun değil istikrar ve özgürlüklerin hâkim olduğu bir dünya düzeninden yanayız" diyen Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Biz ülke olarak daha adil bir dünya için elimizden gelen gayreti bölgemizde ve dünyada gösteriyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını, çarenin birlik olmakta, beraber hareket etmekte zalimin karşısında cesur, ilkeli ve kararlı şekilde durmakla mümkün olduğunu söylüyoruz, adaletten yana olan herkesi buna davet ediyoruz."

Bakan Tunç, gençlerin geleceğe yürümesinde yanlarında olan tüm kurumların, üniversitelerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Yüzyılı, kendine güvenen, özverili, kendini her alanda yetiştiren, geleceği okuyan, idealist, vatanını ve milletini seven gençlerin yüzyılı, sizlerin yüzyılı olacaktır."