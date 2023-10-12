Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:30 Son Güncelleme: 12.10.2023 11:53

Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 3 ayda PKK operasyonları kapsamında 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 25'inin sözde üstdüzey olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Toplantıda, son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 38'i ölü, 4'ü yaralı, 208'i sağ ve 59'u teslim olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER ETKİSİZ
Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

İç güvenlik operasyonlarında kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 6 ve gri kategoride 17 olmak üzere toplam 25 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i MLKP üyesi.

38 ORGANİZE MAFYA TİPİ SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
378 operasyonla 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 702 şüpheli tutuklanırken 594 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA