CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yeniden yargılanıyor

MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Basın Kanunu kapsamında Erdem Gül hakkındaki davanın 4 ay içinde açılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, Enis Berberoğlu hakkında ise, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararları hukuka uygun buldu.Bunun üzerine yapılan temyiz başvurusu sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemeleri tamamlandıktan sonra daire heyeti, 20 Aralık 2022'de ilgili başvuruyu müzakere ederek sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında verilen kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay'ın bozması sonrasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül, 13 Eylül 2023'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yönünden ayrılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya katılan Erdem Gül, "Yargıtay'ın bozma kararını hukuken kabul etmiyorum. Mahkemenizin direnmesini ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Gül'ün avukatları da müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep ettiler.Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine ve duruşma günü beklenmeden sanık ve avukatlarına tebliğine karar verdi. Duruşma ertelendi.