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Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:10

DEAŞ üyesi 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 11 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından yabancı uyruklu şahısların Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
DEAŞ üyesi 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle MÜcadele Şube Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları
yönünde haklarında bilgiler bulunan 9 Irak uyruklu ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 11 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

TEM EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

TEM ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı düzenledikleri operasyon sonucunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste bulunmayan 1 Irak uyruklu kişinin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam etttiği öğrenildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLECEK

Yakalanan 10 kişinin yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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DEAŞ üyesi 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı
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